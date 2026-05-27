27/05/2026 11:32

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.23798 +10.738 一周 2.53256 +6.03 兩周 2.57137 +5.958 一個月 2.6 +2.702 兩個月 2.8 -1.399 三個月 2.83387 -1.988 六個月 2.9578 -1.589 一年 3.18113 -0.464

《經濟通通訊社27日專訊》港元拆息個別發展，而與樓按相關的一個月拆息由跌轉升報2.6厘，升2.702基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.83387厘，跌1.988基點。隔夜息報2.23798厘，升10.738基點；一周拆息升6.03基點，報2.53256厘，兩周則升5.958基點，報2.57137厘。長息方面，六個月拆息跌1.589基點，報2.9578厘，一年期則跌0.464基點，報3.18113厘。港元匯價今日在7.8365-7.8342之間上落，最新報7.8358。資料來源：香港銀行公會