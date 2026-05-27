27/05/2026 11:32
《港元利率》港元拆息個別發展，一個月拆息由跌轉升報2.6厘
《經濟通通訊社27日專訊》港元拆息個別發展，而與樓按相關的一個月拆息由跌轉升報2.6厘，升2.702基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.83387厘，跌1.988基點。
隔夜息報2.23798厘，升10.738基點；一周拆息升6.03基點，報2.53256厘，兩周則升5.958基點，報2.57137厘。長息方面，六個月拆息跌1.589基點，報2.9578厘，一年期則跌0.464基點，報3.18113厘。
港元匯價今日在7.8365-7.8342之間上落，最新報7.8358。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.23798厘，升10.738基點；一周拆息升6.03基點，報2.53256厘，兩周則升5.958基點，報2.57137厘。長息方面，六個月拆息跌1.589基點，報2.9578厘，一年期則跌0.464基點，報3.18113厘。
港元匯價今日在7.8365-7.8342之間上落，最新報7.8358。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.23798
|+10.738
|一周
|2.53256
|+6.03
|兩周
|2.57137
|+5.958
|一個月
|2.6
|+2.702
|兩個月
|2.8
|-1.399
|三個月
|2.83387
|-1.988
|六個月
|2.9578
|-1.589
|一年
|3.18113
|-0.464
資料來源：香港銀行公會