27/05/2026 09:22
【聚焦人幣】人幣中間價貶3點子，止兩連升，報6.8291
《經濟通通訊社27日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8291，較上個交易日跌3點子，止兩連升，較市場預測偏弱約410點，上個交易日報6.8288。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8291
|+3.00
|1歐元/人民幣
|7.9234
|+1.00
|100日圓/人民幣
|4.2804
|-75.00
|1港元/人民幣
|0.8715
|-0.40
|1英鎊/人民幣
|9.1614
|-277.00
|1澳元/人民幣
|4.8825
|+14.00
|1紐元/人民幣
|3.9768
|-143.00
|1新加坡/人民幣
|5.3315
|-2.00
|1瑞郎/人民幣
|8.6768
|-216.00
|1加元/人民幣
|4.9293
|+5.00
|1人民幣/林吉特
|0.5831
|+29.80
|1人民幣/俄羅斯盧布
|10.5788
|+507.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4023
|+83.00
|1人民幣/韓元
|221.6900
|-96.00