27/05/2026 08:42

【ＡＩ】字節跳動據報向Seed團隊提供特殊股票，以防止競爭對手挖角

《經濟通通訊社27日專訊》據英國《金融時報》引述知情人士報道，字節跳動正向其人工智能(AI)實驗室Seed的員工提供特殊股票，以阻止競爭對手挖走人才。知情人士透露，該公司本月向Seed員工提供了以每股13美元的價格認購所謂「豆包股」的選擇權。這是字節跳動首次發行與特定業務部門掛勾的股份。



報道指出，這種架構使員工能夠分享Seed部門的成長成果，而不會被字節跳動其他業務線的利益稀釋。此舉旨在留住員工，此前包括騰訊在內的競爭對手開始挖走其頂尖研究團隊成員。



據悉，過去一年間，字節跳動Seed團隊成為國內大廠的重點挖角對象，有近70名技術人才離職，轉而加入國內頭部互聯網企業、大模型公司及國際科技巨頭。其中，約30名成員加入騰訊(00700)，負責AI Infra和數據基建等工作。(wn)