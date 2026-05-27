27/05/2026 09:28

【ＡＩ】官媒：AI短劇出海訂單料增50倍，海外單集收益較國內高至少四成

《經濟通通訊社27日專訊》據《央視財經》報道，AI短劇出海訂單預計將暴增5000%。數據顯示，今年一季度全行業上線微短劇約12.8萬部，其中AI微短劇達12.2萬部，佔比超95%。



據了解，由於AI短劇製作時間短、成本低，且海外單集收益比國內高出40%至50%，不少企業正加碼布局海外定制內容。廣州一家短劇企業深耕海外市場，今年AI短劇出海訂單激增，相關成片產出同比增長5倍，預計全年增幅可達50倍。



報道指出，海外短劇應用下載量和內購收入呈現激增態勢，北美地區用戶付費習慣成熟，貢獻了可觀的核心收入，而東南亞等新興市場滲透率仍有巨大上升空間。(wn)