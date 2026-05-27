27/05/2026 14:12

《中國要聞》機構：全球鋁價上漲或帶動中國鋁出口量創新高，因國內消費受抑制

《經濟通通訊社27日專訊》在中東戰爭阻斷主要產區供應並導致國際市場出現短缺後，倫敦金屬交易所(LME)鋁價相對上海期貨交易所的溢價，已升至2022年3月以來最高水平。《彭博》報道指出，全球鋁市場的上漲行情或推動中國鋁出口創下紀錄，因國內價格高企正抑制消費。



中國4月鋁出口量按年增長15%至59.8萬噸，創2024年11月以來新高。研究機構北京阿拉丁中營商務諮詢有限公司分析師Zhu Liangmin表示，未來數月，出口量可能進一步攀升至超68萬噸的紀錄高位。其中用於電網的鋁棒，以及用於車輪的鋁合金需求尤為旺盛，且前者不受近期中國出口退稅政策收緊影響。



儘管LME鋁價飆升推高中國國內價格，但作為全球最大鋁生產國，中國對海外供應短缺的影響相對有限，尤其在經濟放緩及內需疲弱的背景下。據內媒報導，位於河南等生產中心的多條生產線正滿負荷運轉，以滿足超薄鋁箔等產品的爆滿訂單。明泰鋁業(滬:601677)的一名高管稱，第二季度海外市場需求迅速爆發。(wn)