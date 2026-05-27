27/05/2026 15:02

【聚焦人幣】哈薩克發行34億元人民幣熊貓債，為中亞首單主權人民幣債券

《經濟通通訊社27日專訊》據《彭博》報道，哈薩克發行了34億元人民幣主權熊貓債。這是中亞五國發行的首隻主權人民幣債券，並將今年熊貓債市場的發行規模推向新高。《彭博》數據顯示，截至周三，今年熊貓債市場累計發行規模已超過1260億元人民幣，創下歷史同期新高。



《彭博》數據顯示，哈薩克發行了34億元人民幣三年期熊貓債，發行利率定價在1.9%；此前公布的申購區間為1.70%至2.30%。另據知情人士透露，本次發行全場認購倍數1.9倍。



募集說明書稱，此次計劃發行金額的上限為35億元人民幣，募集資金將匯出中國境外並兌換為哈薩克堅戈，用於該國的國家預算。哈薩克高度依賴資源為主的對外貿易，使其易受大宗商品價格波動影響。本次熊貓債落地，將有助於推動其外債幣種結構多元化，拓展低成本中長期融資渠道。



報道指出，中東衝突期間，人民幣資產避險屬性凸顯。融資成本優勢疊加人民幣國際化穩步推進，共同推動熊貓債發行熱度升溫。(jq)