27/05/2026 09:37

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期開市升50點子，報6.7820

《經濟通通訊社27日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.8291，較上個交易日跌3點子，止兩連升，較市場預測偏弱約410點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開50點子，報6.7820，上個交易日即期匯率收盤報6.7870。



市場人士稱，美伊談判仍在推進，但雙方反覆拉鋸，美元和國際油價高位震盪，不過美伊將達成協議的預期仍在，人民幣整體料延續穩中略升走勢。



招商銀行金融市場部認為，美伊核心分歧仍大、最終談判難以快速達成，需關注局勢反覆的風險，美元指數在98關口仍有強支撐。而美聯儲採取實際加息行動的門檻很高，在通脹風險明顯從生產端向消費端傳導之前，提防加息預期過度發酵，但美元指數臨近100追高需謹慎。(jq)