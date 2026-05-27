27/05/2026 16:39

【聚焦人幣】人幣即期收升53點子報6.7817，創逾三年高

《經濟通通訊社27日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7817，較上個交易日4時30分收盤價升53點子，創2023年2月9日以來逾三年新高，全日在6.7790至6.7849之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升33點子，報6.7812。



今日人民幣兌一美元中間價報6.8291，較上個交易日跌3點子，止兩連升，較市場預測偏弱約410點。



市場人士表示，美伊談判仍處於拉鋸狀態，美元指數徘徊在99關口附近，若市場風險偏好回暖，人民幣仍可能升破6.78關口。



招商銀行金融市場部認為，美伊核心分歧仍大、最終協議難以快速達成，需關注局勢反覆風險，美元指數在98關口仍有強支撐。而美聯儲加息行動的門檻很高，在通脹風險明顯從生產端向消費端傳導之前，提防加息預期過度發酵，但美元指數臨近100追高需謹慎。(jq)