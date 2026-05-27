27/05/2026 09:36

【ＡＩ】字節跳動據報與高通達成合作，採購數百萬顆AI ASIC芯片

《經濟通通訊社27日專訊》字節跳動有望成為高通(US.QCOM)首批ASIC（專用集成電路）芯片主要客戶之一。《彭博》引述消息人士指，高通與字節跳動圍繞AI ASIC達成了一份合作協議，字節跳動將向高通採購數百萬顆定制芯片，用於支持其AI智能體業務。消息人士並指，這筆交易將幫助字節跳動把已完成的內部芯片設計，轉變為可以量產的半導體。



《路透》認為，這對於正努力從智慧型手機處理器跨足AI基礎設施領域的高通而言，無疑是一次關鍵性勝利。



高通總裁兼執行長艾蒙(Cristiano Amon)曾在4月表示，公司正與客戶合作開發3類芯片：中央處理器(CPU)、推論加速器(accelerators for inference)，以及客製化的ASIC芯片，而這正是博通(Broadcom)和邁威爾(Marvell)等競爭對手大舉搶攻的市場。



艾蒙當時還透露，「目前與某領先超大規模雲服務商合作的定制芯片項目進展順利，預計將於今年晚些時候開始首批出貨」。(sl)