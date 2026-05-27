27/05/2026 09:54
【聚焦數據】內地4月工業企業利潤同比增24.7%，創近兩年半高
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▷ 4月規模以上工業企業利潤同比增24.7%
▷ 1-4月累計利潤總額24358.4億元，同比增18.2%
▷ 汽車製造業利潤降16.8%，有色金屬冶煉業增1.2倍
▷ 1-4月累計利潤總額24358.4億元，同比增18.2%
▷ 汽車製造業利潤降16.8%，有色金屬冶煉業增1.2倍
1-4月，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額8271.5億元，同比增長17.1%；股份制企業實現利潤總額18834.4億元，增長24.0%；外商及港澳台投資企業實現利潤總額5422.4億元，增長2.3%；私營企業實現利潤總額6511.4億元，增長23.7%。
*首4月汽車製造業利潤下降16.8%*
1-4月，採礦業實現利潤總額3618.4億元，同比增長26.0%；製造業實現利潤總額18019.9億元，增長20.4%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額2720.1億元，下降1.9%。
1-4月，主要行業利潤情況如下：有色金屬冶煉和壓延加工業利潤同比增長1.2倍，計算機、通信和其他電子設備製造業增長1.1倍，化學原料和化學製品製造業增長73.4%，煤炭開採和洗選業增長21.0%，紡織業增長11.2%，石油和天然氣開採業增長8.1%，石油、煤炭及其他燃料加工業由虧轉盈，通用設備製造業下降0.6%，電力、熱力生產和供應業下降2.5%，專用設備製造業下降7.2%，電氣機械和器材製造業下降11.4%，農副食品加工業下降11.8%，汽車製造業下降16.8%，非金屬礦物製品業下降50.7%，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降51.5%。
1-4月，規模以上工業企業實現營業收入44.89萬億元，同比增長5.2%；發生營業成本38.13萬億元，增長4.5%；營業收入利潤率為5.43%，同比提高0.60個百分點。
4月末，規模以上工業企業資產總計192.07萬億元，同比增長5.5%；負債合計111.39萬億元，增長5.9%；所有者權益合計80.69萬億元，增長5.1%；資產負債率為58.0%，同比上升0.2個百分點。
4月末，規模以上工業企業應收帳款27.44萬億元，同比增長7.2%；產成品存貨6.95萬億元，增長6.7%。(sl)