27/05/2026 13:56

【聚焦人幣】人行在港發三個月和一年期央票，利率分別降至1.13%和1.32%

《經濟通通訊社27日專訊》香港金管局公告，中國人民銀行今日在香港招標發行150億元(人民幣．下同)三個月期央票，中標利率1.13%，較上次（2月25日）同期限的1.53%大幅走低40個基點；同時發行的150億元一年期央票，中標利率1.32%，較上次（2月25日）同期限的1.47%降15個基點，並扭轉了此前兩個期限利率連續倒掛勢頭。



公告顯示，三個月和一年期央票申請額分別為521.2億元和459.8億元；據此計算，對應投標倍數3.47倍和3.07倍。



今日招標央票為今年第四期和第五期，為固定利率附息債券。其中，三個月期到期還本付息，起息日為2026年5月29日，到期日為2026年8月28日；一年期每半年付息一次，起息日為2026年5月29日，到期日為2027年5月29日。兩期票據到期日遇節假日均順延。(sl)

