27/05/2026 09:09

【外圍經濟】BP董事長遭解職，股價重挫9%並引發證券欺詐調查

《經濟通通訊社27日專訊》BP董事會周二（26日）宣布即時解除董事長Albert Manifold的職務，理由是在其身上發現與公司治理標準、監督職責及行為操守相關的嚴重問題。



這宗罕見的高層震盪導致BP股價盤中一度暴跌逾9%，創下六年來最大單日跌幅。此後，美國股東權利律師事務所Frank R Cruz宣布對BP發起證券欺詐調查，以判斷公司是否違反聯邦證券法。



目前，BP拒絕透露Manifold被罷免的具體細節。這項資訊真空導致市場猜疑四起。



Manifold的離職是BP近年來最新的一次高層突發變動。此前，前CEO Bernard Looney於2023年9月，因未披露與同事的過往關係而辭職。(rc)