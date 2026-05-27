27/05/2026 09:39

【特朗普當政】美國貿易代表：將很快啟動設立美中貿易理事會的程序

《經濟通通訊社27日專訊》美國貿易代表格里爾周二（26日）表示，將很快在《聯邦公報》發布通知，就設立與中國的貿易理事會徵求公眾意見。他同時強調，特朗普政府主張中美兩國間維持穩定的貿易關係。



格里爾在美國外交關係協會的活動上表示：「我們很快會發布《聯邦公報》通知，我已經看過、審閱過，親自進行了修改。通知將明確我們美方要做的事情，而首先是公開徵求意見。」



格里爾重申，貿易理事會的目標是推動兩國至少300億美元「非敏感商品」的關稅下調。



美國總統特朗普與中國國家主席習近平本月稍早舉行峰會時，美中雙方承諾成立貿易理事會和投資理事會。不過，有關委員會的許多細節仍不明確，包括將涉及哪些商品或行業，以及何時正式運作。(rc)

