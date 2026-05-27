27/05/2026 11:21

【中東戰火】美國唱好美伊和談前景，霍爾木茲海峽局勢依舊緊張

《經濟通通訊社27日專訊》美國政府連日唱好與伊朗達成和平協議，以結束這場近三個月戰爭的進展。不過，雙方再次爆發衝突，且霍爾木茲海峽重開前景仍然不確定。



在美伊雙方隔夜互相發動打擊、且美國中央司令部否認在協助護航船隻後，霍爾木茲海峽的安全局勢周二（26日）依然不明朗。



就在衝突再次爆發的數小時前，美國總統特朗普表示，與伊朗就延長停火並重開霍爾木茲海峽的談判在推進。不過，美國國務卿魯比奧警告，任何協議可能都需要幾天時間才能敲定。



目前談判中的一項爭議議題是伊朗被凍結的240億美元資產。伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社表示，伊朗希望在協議簽署時釋放其中一半資金。該提議在美國對伊強硬派中尤其具有爭議，他們擔心對伊朗讓步過多。(rc)