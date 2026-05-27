27/05/2026 10:16

【外圍經濟】澳洲4月核心通脹按年升3.4%，經濟開始顯現疲態

《經濟通通訊社27日專訊》澳洲統計局周三（27日）公布最新數據，剔除波動性較大項目後，截尾均值通脹按年升3.4%，與經濟學家預期一致。



該核心指標較3月則上升0.3%，亦符合預期。



分析指，在借貸成本上升以及伊朗衝突引發的燃料價格飆升的雙重壓力下，澳洲經濟正開始顯現疲態。4月失業率升至4年半以來的高位，同時約三分之一企業報告過去四周收入下降，約一半企業表示營運成本上升。



西太平洋銀行認為，澳洲先前的經濟復甦動能可能已提前結束，而澳洲央行目前面臨的關鍵挑戰是在經濟活動走弱的同時壓制通脹。



澳洲央行政策委員會將於6月15日至16日召開下一次會議。市場普遍預計，在今年前三次會議均升息之後，央行此次將把現金利率維持在4.35厘不變。(rc)