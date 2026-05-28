28/05/2026 17:02

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▷ 港股恒生指數收報25006點，跌322點，成交3563億元

▷ 美國將公布第一季GDP價格指數、個人消費、耐用品訂單等數據，聖路易斯聯儲總裁將發表講話 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社28日專訊》受科技股推升及美伊戰局降溫，油價大跌，加上美光科技(US.MU)延續升勢，再升3.6%，進一步推動資金的風險偏好，美股昨日全線向好，三大指數收市同步創下歷史新高。道指收市升182.6點或0.36%，報50644.28點；標指升1.24點或0.02%，報7520.36點；納指升18.55點或0.07%，報26674.73點。港股方面，恒生指數收市報25006，跌322點或1.3%，成交3563億元。各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:55pm，紐約聯儲總裁威廉姆斯在冰島央行參與組織的雷克雅未克經濟會議發表主旨演講。10:00pm，加拿大央行公布金融穩定報告；11:00pm，央行總裁麥克勒姆和高級副總裁羅杰斯召開新聞發布會討論該報告內容。10:15pm，美國聖路易斯聯儲總裁穆薩萊姆在2026年雷克雅未克經濟會議就美國經濟和貨幣政策發表講話。11:40pm，英倫銀行副總裁布里登在國際資本市場協會(ICMA)第58屆年會參加爐邊談話。數據方面，今日5:00pm，歐元區公布5月消費者信心指數。今晚8:30pm，美國公布第一季GDP價格指數，料由3.7%降至3.6%；第一季個人消費料由1.9%降至1.6%；4月耐用品訂單料由0.8%升上4%；4月個人消費料由0.9%降至0.5%；4月個人所得料由0.6%降至0.4%；連續申請失業救濟金人數料由178.2萬升至178.4萬；首次申請失業救濟金人數料由20.9萬升至21.1萬。10:00pm，美國公布4月新屋銷售，料由68.2萬降至66萬，月率料由7.4%逆轉至下滑3.2%。在美國，今日公布業績的公司有：汽車之家(US.ATHM)、富途控股(US.FUTU)、理想汽車(US.LI)、微博(US.WB)、迅雷(US.XNET)、小鵬汽車(US.XPEV)、小贏科技(US.XYF)等。(wa)