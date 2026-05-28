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28/05/2026 17:05
美元兌瑞郎報0.7889，瑞士首季就業職位微跌至553.7萬
美匯指數
|指數
|上日價
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最新美元匯價
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|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.44/48
|159.44/48
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|歐元/美元
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|美元/瑞郎
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|美元/加元
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|0.7121/25
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|紐元/美元
|0.5885/89
|0.5887/91
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|美元/人民幣
|6.7799/03
|6.7792/96
|6.7789/93
|美元/港元
|7.8330/34
|7.8332/36
|7.8348/52
*上述報價只供參考用