24,893.73
-434.50
(-1.72%)
8,330.97
-132.05
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28/05/2026 09:09
美匯指數報99.287，美國最新ADP新增就業職位跌至3.57萬
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.287
|99.206
|0.081
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.55/59
|159.55/59
|159.49/53
|歐元/美元
|1.1619/23
|1.1618/22
|1.1624/28
|英鎊/美元
|1.3412/16
|1.3414/18
|1.3425/29
|美元/瑞郎
|0.7877/81
|0.7878/82
|0.7868/72
|美元/加元
|1.3846/50
|1.3846/50
|1.3839/43
|澳元/美元
|0.7130/34
|0.7131/35
|0.7138/42
|紐元/美元
|0.5899/03
|0.5891/95
|0.5901/05
|美元/人民幣
|6.7795/99
|6.7806/10
|6.7789/93
|美元/港元
|7.8333/37
|7.8339/43
|7.8348/52
上述報價只供參考用