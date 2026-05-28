28/05/2026 16:35

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 2026年4月香港出口6209億港元，按年增42.9%

▷ 同期進口6504億港元，按年增44.4%

▷ 4月有形貿易逆差295億港元，佔進口4.5% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社28日專訊》政府統計處今日發表的對外商品貿易統計數字顯示，2026年4月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升42.9%和44.4%。勝於預期的31.0%和41.7%。繼2026年3月份錄得35.8%的按年升幅後，2026年4月份商品整體出口貨值為6209億元，較2025年同月上升42.9%。同時，繼2026年3月份錄得41.2%的按年升幅後，2026年4月份商品進口貨值為6504億元，較2025年同月上升44.4%。2026年4月份錄得有形貿易逆差295億元，相等於商品進口貨值的4.5%。2026年首4個月的商品整體出口貨值較2025年同期上升35.0%。同時，商品進口貨值上升38.9%。2026年首4個月錄得有形貿易逆差1,980億元，相等於商品進口貨值的8.4%。經季節性調整的數字顯示，截至2026年4月止的3個月與對上3個月比較，商品整體出口貨值上升22.8%。同時，商品進口貨值上升24.2%。2026年4月份與2025年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升43.7%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是新加坡（升126.3%）、泰國（升84.7%）、台灣（升72.7%）、越南（升69.3%）、馬來西亞（升45.0%）和中國內地（內地）（升40.7%）。除亞洲的目的地外，輸往其他地區的大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是瑞士（升153.7%）、英國（升88.8%）和美國（升37.5%）。同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是韓國（升117.4%）、印度（升104.1%）、越南（升86.0%）、英國（升80.5%）、馬來西亞（升64.7%）和內地（升46.8%）。 2026年首4個月與2025年同期比較，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是新加坡（升84.6%）、馬來西亞（升67.9%）、台灣（升60.4%）、泰國（升53.7%）和內地（升36.6%）。同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是英國（升116.3%）、印度（升109.8%）、韓國（升105.2%）、越南（升91.2%）和內地（升43.5%）。政府發言人表示，4月商品出口進一步飆升。在全球對人工智能相關電子產品的需求持續強勁下，商品出口貨值按年增長42.9%。除輸往內地及東南亞國家聯盟等亞洲市場的出口增長尤為強勁，輸往美國和歐盟的出口亦錄得非常可觀的升幅。展望未來，全球對人工智能相關電子產品的強韌需求應會繼續為香港的商品貿易表現帶來支持。然而，中東地緣政治局勢緊張，可能透過擾亂供應鏈、推高運輸成本及削弱環球需求，在短期內構成顯著風險。政府會繼續密切監察情況。(ul)