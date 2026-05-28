28/05/2026 13:48

【中東戰火】美伊緊張局勢加劇通脹擔憂，金價跌至兩個月低位

《經濟通通訊社28日專訊》受美國周四再次打擊伊朗影響，美元走強、油價走高，市場通脹憂慮升溫，利率前景變得不明朗，國際金價隨之跌至兩個月來低點。



當日凌晨，美軍對阿巴斯港機場附近的一處地點發動襲擊。伊斯蘭革命衛隊隨後表示，對發動空襲的美軍基地進行了反擊。



現貨黃金下跌1.7%，報每盎司4380.62美元，盤中一度觸及3月26日以來最低價。6月交割的美國黃金期貨跌幅達1.6%，報4377.10美元。



美元匯率升至一周高位，以美元計價的黃金對其他貨幣持有者而言成本上升。



StoneX資深分析師辛普森表示：「地緣政治緊張態勢依舊嚴峻，和平談判多次傳出不實利好消息，美元料將持續受到買盤支撐，金價大概率會繼續承壓。」(rc)