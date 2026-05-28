28/05/2026 10:47

瑞銀財富管理:將持續在香港及亞洲擴大招聘，今年計劃在港聘請50名銀行家

《經濟通通訊社28日專訊》瑞銀財富管理亞洲區主席兼瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲接受《彭博電視》訪問時表示，隨著亞洲市場動能持續強勁，加上首次公開募股市場回暖帶動整個行業發展，該行今年將持續在香港及亞洲地區擴大招聘。



這家瑞士銀行第一季在亞太地區吸引了186億美元的淨新增資產，今年已計劃在香港的財富管理業務聘請50名銀行家。



隨著中國內地資本大量流入，再加上本港股市復甦，香港超越瑞士，成為全球最大的跨境財富中心。根據波士頓諮詢公司發布的2026年全球財富報告，香港去年財富管理規模增10.7%至2.95萬億美元(約23.01萬億港元)，首次超越瑞士的2.94萬億美元，成為全球最大的跨境財富管理中心。



波士頓諮詢公司預計，隨著亞洲財富的快速積累，到2030年香港與瑞士之間的這一差距將擴大至近6000億美元，將受惠於中國在製造業領域的主導地位及香港IPO市場的復甦。



在中國政府前所未有地整治非法跨境交易以遏止資本外流後，香港各銀行正加大力度審查中國內地客戶開設儲蓄和投資帳戶。知情人士透露，一些在香港營運的中國大型銀行已暫停為內地居民開設投資和理財帳戶。(bi)





