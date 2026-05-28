28/05/2026 11:25

滙豐私人銀行：對全球經濟韌性持樂觀態度，預期市場波動周期將可受控

《經濟通通訊社28日專訊》滙豐私人銀行表示，人工智能、能源與安全將推動下一波策略性投資，並支持全球經濟與企業盈利增長，並指全球競爭日趨激烈與國家安全優先事項，正加速資本市場活動的持續發展進程，並強化對資金與政策支持的需求。該行也預期私募市場將擴大其角色，以彌補投資資金的缺口。



在2026年第三季投資展望中，滙豐私人銀行對全球經濟韌性持樂觀態度，並預期市場波動周期將可受控。鑒於應對新冠疫情衝擊及國際貿易關係的變遷，該行指政府與企業正多元化發展供應鏈管理、貿易關係及能源來源，以推動經濟增長。



滙豐私人銀行及及財富管理環球首席投資總監Willem Sels表示，隨著全球市場對快速變動的風險與新聞消息的反應，市場波動已成為常態。投資者須保持審慎，構建具韌性且多元化的資產投資組合，以抵禦短期不確定性，同時持續關注結構性增長趨勢中所出現的長遠機遇。



在當前環境下，滙豐私人銀行為其高淨值及超高淨值客戶規劃了聚焦於人工智能、能源自主及航天技術等長遠利好因素主題的投資組合。市場投資在科技、工業、材料及公用事業等創新領域依然強勁，此策略突顯箇中的投資機會，且持續偏好增長型多於價值型企業。(bn)