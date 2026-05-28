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▷ 新工具包括WorkBuddy、Design Miora、TokenHub

▷ 與中信銀行（國際）簽署三年戰略合作協議 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社28日專訊》騰訊(00700)旗下雲業務品牌騰訊雲，今日於香港首度舉辦年度盛事「Tencent Cloud Day Hong Kong」，並宣布面向全球市場推出其企業級AI技術架構的全新產品與工具。三款新產品包括騰訊WorkBuddy、騰訊Design Miora及TokenHub在今日的香港峰會上成為矚目焦點。這些全新產品連同騰訊雲為海外市場提供的逾400項解決方案，進一步將安全、實用且達企業級標準的AI工具，推廣至全球客戶。騰訊WorkBuddy作為代理式AI工作空間，協助用戶處理從數據分析到內容創作等複雜的辦公任務，能將單一指令轉化為完整、可直接使用的交付成果。該產品支援同步處理多項任務及多個智能體同步協作，並透過API提供靈活的多模型整合功能。用戶亦可透過Discord、Slack及Telegram等常用通訊軟件遙距操作騰訊Design Miora是一款AI原生創意工作室，具備持久記憶功能，協助設計團隊在不同品牌及企劃中維持嚴格的視覺一致性。用戶只需以自然語言簡單描述需求，Miora便能協調多項專業技能（Skills），交付包含圖像、影片、3D元素及用戶介面的完整、達生產級別的材料包，將製作周期由數周大幅縮短至數小時。TokenHub方面，騰訊雲的Model-as-a-Service（MaaS）平台，為開發者及企業提供單一的API存取閘道，涵蓋騰訊混元大模型及領先的第三方模型。該平台體現騰訊對AI的開放態度，協助企業整合多個模型，並透過集中管理存取及靈活的token分配，達致效能與成本的最佳化。騰訊集團高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群總裁湯道生表示，在騰訊雲，致力於將基礎設施、模型及智能體緊密結合，協助企業釋放AI的真正業務價值。期待與更多全球企業合作，推動現代化轉型，讓企業充滿信心地應用AI，共同驅動全球創新。在金融科技領域，騰訊雲宣布與中信銀行（國際）簽署為期三年的戰略合作協議，成為其推動「金融科技2.0」數碼轉型的重要技術夥伴。中信銀行（國際）將採用騰訊雲的解決方案，包括天御防欺詐系統、e-KYC、智能營銷及TCE（Tencent Cloud Enterprise）私有雲平台，共同構建「深港聯動」戰略下的跨境金融科技成功案例。峰會上，騰訊雲亦宣布與日本知名街頭服飾品牌BAPE Hong Kong展開全新零售合作，並聯同零售科技專家UXSoft Global Limited共同實施。BAPE Hong Kong正建立全新雲原生零售平台，覆蓋全球分店包括日本、韓國、歐美及大中華地區。過去七年間，騰訊雲在香港持續錄得強勁增長，按年保持高雙位數增幅。(bi)