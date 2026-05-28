28/05/2026 19:02

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 周五美聯儲官員卡什卡利、施密德、鮑曼、保爾森將發表講話

▷ 美國公布5月芝加哥PMI，預測值50.3

▷ 日本4月失業率預測維持2.7% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社28日專訊》多名美聯儲官員發表講話，及美國公布芝加哥PMI，料為周五（29日）市場焦點。*英倫銀行總裁發表講話，日本公布失業率等數據*各國重要經濟活動方面，新西蘭央行總裁布雷曼就她的區域交流計劃發表講話。周五本港時間2:00pm，明尼阿波利斯聯儲總裁卡什卡利在高麗大學參加交流活動。4:20pm，英倫銀行總裁貝利在2026年雷克雅未克經濟會議發表講話。4:30pm，歐洲央行管委帕內塔在意大利央行年會上發表講話。晚上6:30pm，堪薩斯城聯儲總裁施密德在2026年雷克雅未克經濟會議上，就「貨幣政策中的地方與全球因素」發表講話。9:10pm，美聯儲金融監管副主席鮑曼在2026年雷克雅未克經濟會議就貨幣政策發表講話。9:15pm，費城聯儲總裁保爾森就經濟前景發表講話。數據方面，周五（29日）7:30am（本港時間．下同），日本公布4月失業率，料維持於2.7%。7:50am，日本公布4月工業生產，月率跌幅料由0.4%擴大至0.6%，年率升幅料由2.4%收窄至0.7%；4月零售銷售月率升幅料由1%收窄至0.4%，年率升幅料由1.4%收窄至1.3%。1:00pm，日本公布4月新屋動工，年率料由下滑29.3%改善至升14.8%；5月消費者信心指數料由32.2升至32.4。2:00pm，德國公布4月進口物價，月率升幅料由3.6%收窄至1.1%，年率升幅料由2.3%擴大至5.3%。4:30pm，香港公布4月貨幣供應M1；4月貨幣供應M2；4月貨幣供應M3。8:00pm，德國公布5月消費者物價指數，月率升幅料由0.6%收窄至0.1%，年率升幅料維持於2.9%。8:30pm，美國公布4月批發庫存，月率升幅料由1.3%收窄至0.8%。9:45pm，美國公布5月芝加哥採購經理人指數，料由49.2升至50.3。在本港，明日公布業績的公司有:博富臨置業(00225)、豐盛控股(00607)、利記(00637)、中國高速傳動(00658)、承輝國際(01094)、CTR HOLDINGS(01416)、創陞控股(02680)、高豐集團控股(02863)、中國新零售供應鏈(03928)等。(wa)