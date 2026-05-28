28/05/2026 18:08

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▷ 首季強積金總供款244億元創新高

▷ 強積金總資產1.53萬億元，較十年前增159% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社28日專訊》積金局今天發表2026年3月號的《強制性公積金計劃統計摘要》季刊，今年第一季以永久離港為理由，提早提取強積金的申索數目增至5000宗，按季增加19.05%，按年則減少25.37%；涉及金額11.88億元，按季增加16.02%，按年則減少26.94%。 首季以抵消遣散費為理由提取強積金的申索6500宗，按季減少7.14%，按年減少31.58%，金額為5.74億元，按季持平，按年減少31.99%。在2026年第一季，已收的強積金總供款創季度新高（達244億元），當中強制性供款及自願性供款分別為175億元（72%）及69億元（28%）。截至2026年3月底，強積金總資產值約15300億元，較十年前增加159%。自強積金制度在2000年實施以來，佔強積金總資產合共八成的股票基金和混合資產基金的平均年率化淨回報（扣除收費及費用）分別為4.8%及4.4%，跑贏同期1.8%的年率化通脹率。截至2026年3月底，強積金可扣稅自願性供款(tax-deductible voluntary contributions (TVC))帳戶數目首次突破10萬個（共10.1萬個），並按年上升17%。TVC帳戶的供款總額在2026年第一季達15億，是自TVC於2019年4月實施以來最高季度數字，而自實施以來相關帳戶的累計供款金額則為156億元。(bn)