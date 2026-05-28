28/05/2026 11:39
《港元利率》港元拆息反彈，一個月拆息報2.65厘
《經濟通通訊社28日專訊》港元拆息反彈，而與樓按相關的一個月拆息報2.65143厘，升5.143基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.87083厘，升3.696基點。
隔夜息報2.72488厘，升48.69基點；一周拆息升6.958基點，報2.60214厘，兩周則升3.077基點，報2.60214厘。長息方面，六個月拆息升3.791基點，報2.99571厘，一年期則跌0.506基點，報3.17607厘。
港元匯價今日在7.8348-7.8317之間上落，最新報7.8319。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.72488厘，升48.69基點；一周拆息升6.958基點，報2.60214厘，兩周則升3.077基點，報2.60214厘。長息方面，六個月拆息升3.791基點，報2.99571厘，一年期則跌0.506基點，報3.17607厘。
港元匯價今日在7.8348-7.8317之間上落，最新報7.8319。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.72488
|+48.69
|一周
|2.60214
|+6.958
|兩周
|2.60214
|+3.077
|一個月
|2.65143
|+5.143
|兩個月
|2.85286
|+5.286
|三個月
|2.87083
|+3.696
|六個月
|2.99571
|+3.791
|一年
|3.17607
|-0.506
資料來源：香港銀行公會