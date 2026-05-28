28/05/2026 10:07

《真知灼見－溫灼培》沃什新體系下的通脹形勢

《真知灼見》美國聯儲局新任主席沃什4月底在參議院聽證會上明確提出，聯儲局應調整衡量通脹的方式。他主張採用以「截尾均值法(Trimmed-Mean)」計算的PCE指數作為新的通脹衡量框架，取代目前扣除食品及能源的核心PCE作為主要指標。何謂截尾均值法？其意是把價格數字中最極端的一部分移除，通常是最高與最低的各一段，剩下的價格再計算平均數。現今在價格上攀升得最急正是能源價格，倘把這部分移除再計算通脹率，通脹水平定當有所下降。



*通脹指標轉變，降低加息迫切性*



而事實上，自2021年以來，以截尾均值法計算的PCE指數在大多數時段都明顯低於核心PCE。以今年3月為例，該月核心PCE的年通脹率為3.2%，而以截尾均值法計算的PCE年通脹率僅為2.4%，兩者差距明顯。由於以截尾均值法計算的PCE年通脹率較接近聯儲局所設定的2%通脹目標，這意味著美國似乎並不存在嚴重的通脹問題，因此，聯儲局在加息方面的緊迫性自然也有所降低。市場普遍認為，在這種以截尾均值法作為政策衡量的框架下，聯儲局為抑制通脹而採取的加息時間點，可能因此會被推遲。至於美國最新的4月PCE通脹數字，將於周四（28日）晚公布，值得密切留意。



*沃什選擇在白宮就職有玄機*



此外，上周五（22日）沃什選擇於白宮宣誓就職，市場解讀為反映他以聯儲局前主席格林斯潘為學習對象（註：格林斯潘當年正是在白宮宣誓就職）。由於格林斯潘以「非激進式升息」而聞名，相關觀點進一步加深市場對沃什主政下聯儲局「加息節奏放緩」的預期。回顧1990年代，當年恰逢互聯網繁榮，雖然通脹當時仍處高位，但格林斯潘曾推斷互聯網有助提升生產力，從而降低加息的必要性。放眼今天的AI發展，沃什或許正想藉此提醒市場，當年類似的情境與判斷。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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