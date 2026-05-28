28/05/2026 11:05

《投資特寫－潘恩美》各大央行利率走勢分歧，短存續期信貸突顯價值

《投資特寫》隨著全球主要央行的貨幣政策走向分歧，正重新塑造固定收益市場的投資格局。過去受惠高息環境的現金收益率開始回落，促使投資者重新思考，在不顯著增加風險的前提下，如何尋找具吸引力的收益來源。



現金一向具有流動性高及波動性低的優勢，是投資組合中的重要配置。然而，隨著利率由高位回落，其相對吸引力正逐步下降。投資者愈來愈需要超越傳統存款工具，尋找更具效率的收益來源。在此背景下，短存續期信貸重新成為市場焦點，因其定位介乎現金與長年期債券之間，有助填補收益與風險之間的配置缺口。



相比長年期債券，短存續期信貸的利率敏感度較低，可有效減輕利率波動對價格的影響，同時仍能提供較現金更高的收益水平。在經濟增長、通脹走勢及貨幣政策前景仍存在不確定性的情況下，如何在收益與風險之間取得平衡，已成為投資部署的關鍵考量。



近期收益率曲線的變化亦進一步突顯短端資產的吸引力。過去一年，多個主要市場的收益率曲線趨向陡峭，為短期信貸提供更有利的持有收益及滾存機會。即使進入減息周期，短存續期資產的收益率相較歷史水平仍具競爭力，並有助在波動市況中提供穩定的票息收入來源。



從風險回報角度分析，信貸收益率曲線的短端往往更具吸引力。短年期債券不僅能提供較現金更高的收益，亦可在維持較低利率及信貸息差敏感度的同時，捕捉利差收益。在宏觀環境未明、風險偏高的情況下，穩定的收益來源對整體投資回報的重要性正不斷提升。



這一特性在經濟放緩期間尤為重要。當增長動力減弱及市場不確定性上升時，信貸息差可能面臨擴闊壓力。相比之下，長期債券因存續期較長，價格波動幅度往往較大；而短存續期信貸的價格調整通常較為溫和，有助在市場波動期間為投資組合提供防禦作用。



此外，通脹走勢及央行政策方向仍存在變數，持續影響政府債券市場。短存續期固定收益資產對利率變動的敏感度相對較低，有助降低價格波動風險，並提升投資組合的穩定性。同時，較短的存續期亦意味債券較快到期，為投資者提供更高靈活性，以便因應市場環境轉變作出調整。



總體而言，在現金收益率逐步回落的環境下，高質素的環球短存續期固定收益資產正逐漸展現其配置價值。相較持有現金，短年期信貸有望提供更具吸引力的收益；同時，相較長年期債券，其抗跌能力亦較理想。在全球貨幣政策仍處轉折期、宏觀前景未明之際，兼顧收益與穩定性的投資策略正顯得更重要。《富達國際香港及中國離岸分銷業務總監 潘恩美》



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