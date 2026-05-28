28/05/2026 09:19
【聚焦人幣】人幣中間價升51點子報6.8240，創逾三年高
《經濟通通訊社28日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8240，較上個交易日升51點子，創2023年2月15日以來逾三年新高，上個交易日報6.8291。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8240
|-51.00
|1歐元/人民幣
|7.9121
|-113.00
|100日圓/人民幣
|4.2732
|-72.00
|1港元/人民幣
|0.8712
|-3.60
|1英鎊/人民幣
|9.1377
|-237.00
|1澳元/人民幣
|4.8584
|-241.00
|1紐元/人民幣
|4.0139
|+371.00
|1新加坡/人民幣
|5.3291
|-24.00
|1瑞郎/人民幣
|8.6489
|-279.00
|1加元/人民幣
|4.9160
|-133.00
|1人民幣/林吉特
|0.5826
|-4.80
|1人民幣/俄羅斯盧布
|10.4546
|-1242.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4034
|+11.00
|1人民幣/韓元
|221.1800
|-51.00