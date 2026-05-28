28/05/2026 14:06

《Ａ股焦點》津巴布韋將鋰、鎳等列為「關鍵礦產」，鋰礦概念走低

《經濟通通訊社28日專訊》A股鋰礦概念早盤震盪下挫，午後跌幅有所收窄。天華新能(深:300390)挫超6%，國城礦業(深:000688)、藏格礦業(深:000408)跌超3%，洛陽鉬業(滬:603993)跌超2%。



消息面上，津巴布韋政府近日發布《礦產分類與宣言》，將鋰、鎳、鈷、石墨等14種高價值礦產明確列為受股權和出口管制的「關鍵礦產」，並確立國家通過指定特別目的工具(SPV)行使強制性最低持股比例的原則，即國家如非共同所有者，任何實體都不得開採分類名錄中的礦物。



據內媒《每日經濟新聞》報道，該宣言在當地中資鋰企中引發高度關注。多位中國鋰企高管表示，當地已經有項目由津巴布韋政府持股，且實際持股比例達到了15%，不過該持股在中資鋰企入局時就已存在；新政策主要針對的是新申請礦權、新開發的礦山項目，對老礦項目影響不大。(wn)