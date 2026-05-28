28/05/2026 15:29

【ＡＩ】阿里達摩院發布「敏迭」求解器GPU版，破解超大規模算法問題

《經濟通通訊社28日專訊》據達摩院官微消息，阿里巴巴達摩院「敏迭」求解器(MindOpt)正式發布GPU版本，充分利用GPU並行加速特性，引入新算法突破「長尾效應」難題。



據介紹，求解器負責電力調度、航班編排、高端製造、金融管理等關鍵領域的複雜計算。傳統線性規劃求解器基於CPU設計，依賴複雜的矩陣分解計算，隨著問題規模膨脹，內存需求會爆炸式增長，加上傳統求解算法的並行度有限，導致數小時都無法收斂問題，甚至直接崩潰。



經團隊對約2000個通用算例測試發現，在高精度要求下，敏迭求解器GPU版能穩定求解的問題類型佔比超過99%，領先於業內主流GPU求解器在同一測試集上96.7%至98.3%的表現。在求解大規模問題時，敏迭求解器的成功率較業內主流產品提升超14%，速度平均提升2.67倍。面對傳統上不可解的億級變量超大規模問題，敏迭求解器GPU版可以穩定求解超過80%的常見問題類型。(wn)