28/05/2026 16:01
《神州能源》能源局：4月全國電力市場交易電量同比增25.5%
《經濟通通訊社28日專訊》國家能源局公布，2026年4月，全國完成電力市場交易電量5883億千瓦時，同比增長25.5%，增幅較3月回落0.4個百分點。從交易範圍看，省內交易電量4730億千瓦時，同比增長29.4%；跨省跨區交易電量1153億千瓦時，同比增長11.9%。從交易品種看，中長期交易電量5223億千瓦時；現貨交易電量660億千瓦時。綠電交易電量297億千瓦時，同比增長3.6%。
2026年1-4月，全國累計完成電力市場交易電量24307億千瓦時，同比增長25.6%，增速與1-3月相同。從交易範圍看，省內交易電量19456億千瓦時，同比增長29.4%；跨省跨區交易電量4851億千瓦時，同比增長12.2%。從交易品種看，中長期交易電量21180億千瓦時；現貨交易電量3128億千瓦時。綠電交易電量1053億千瓦時，同比增長3.2%。(wn)
2026年1-4月，全國累計完成電力市場交易電量24307億千瓦時，同比增長25.6%，增速與1-3月相同。從交易範圍看，省內交易電量19456億千瓦時，同比增長29.4%；跨省跨區交易電量4851億千瓦時，同比增長12.2%。從交易品種看，中長期交易電量21180億千瓦時；現貨交易電量3128億千瓦時。綠電交易電量1053億千瓦時，同比增長3.2%。(wn)