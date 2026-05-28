28/05/2026 17:26

【ＡＩ】京東計劃未來5年培養10萬名工程師，布局機器人售後服務

《經濟通通訊社28日專訊》京東(09618)旗下京東物流黑板報微信公眾號今日發文稱，京東服務計劃未來5年培養10萬名工程師，全面覆蓋機器人、智能家居售後維修等各類服務。



目前京東服務已與行業絕大多數頭部機器人企業達成深度合作，成為行業領先的售後維修服務商。近日還與國內頭部機器人應用平台達成戰略合作，共建機器人售後服務體系。未來三年，京東服務還將進一步拓展合作生態，將覆蓋行業絕大部分機器人品牌、租賃公司等全產業鏈企業，構建最全面的機器人售後維修服務聯盟。



此前據內媒報道，京東集團CEO劉強東在內部講話視頻中表示，在新技術浪潮下，京東在全國建立了80多個robobase（機器人基地），為藍領工人培訓機器人維修保養等技能，讓藍領工人白領化。他強調，「對於被機器取代的一線員工，京東一個都不會開除，京東要把新技術對藍領工人及其家庭的衝擊降到最低」。(wn)