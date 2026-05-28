28/05/2026 14:13

【ＡＩ】2026世界智能產業博覽會天津開幕，具身智能展區首次獨立成館

《經濟通通訊社28日專訊》據《央視新聞》報道，為期四天的2026世界智能產業博覽會今日在天津開幕。本屆博覽會以「智行天下．能動未來」為主題，集中發布涵蓋低空經濟、具身智能、智能製造等領域的200餘項新標準、新產品、新技術，全景展現智能產業領域的前沿科技應用。



本屆智博會展覽面積達13萬平方米，匯聚了超700家國內外智能科技領域企業。展會設置人工智能核心技術、智能網聯車、低空經濟與商業航天等六大主題展區，其中具身智能展區首次獨立成館。



博覽會期間還將發布200餘項創新成果，覆蓋智能製造、低空經濟、智能終端、AI教育等多個領域。在規模擴容的同時，展會所有參展技術、展品均具備落地應用能力，成為本屆展會最大特色。(jq)