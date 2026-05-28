28/05/2026 15:15

【ＡＩ】王興興首談「變形機甲」：發布當天就有人願意下單採購

《經濟通通訊社28日專訊》2026世界智能產業博覽會今日於天津舉辦。據《新浪科技》報道，宇樹科技創始人王興興在開幕式發表主題演講，並首次公開談及宇樹近期發布的全球首款量產版載人變形機甲GD01，透露GD01發布後獲得海內外很多人的喜歡，發布當天就有人願意下單採購。



王興興表示，「可能大家會好奇我們為甚麼做一個比較大的機器人，其原因比較簡單，因為我們相信未來幾年具身智能的技術真正突破。我們既然能做一點幾米高的機器人，我們當然能做七米甚至十幾米高的機器」。王興興直言，機器人的底層原理都是一樣的，「我們通過這種大的機器人，不單單可以做一個移動產品，也可以做交通工藝使用，同時也可以去山林裏開荒、救災、大規模農業」。



本月上旬，宇樹科技發布了首款量產版載人變形機甲GD01，該機器人能像「變形金剛」一樣直立揮拳砸穿磚牆，也能秒變「鋼鐵四足獸」翻山越嶺，甚至還能讓人坐進去當一回「駕駛員」，圓一把「機甲夢」。(jq)