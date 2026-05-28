28/05/2026 09:42

【聚焦人幣】人民幣中間價創逾三年高，即期開市升36點子報6.7781

《經濟通通訊社28日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.8240，較上個交易日升51點子，創2023年2月15日以來逾三年新高，較市場預測偏弱約380點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開36點子，報6.7781，上個交易日即期匯率收盤報6.7817。



隔夜美伊談判仍反覆膠著，特朗普否認了伊朗國家電視台有關框架協議的報道，隨著新一輪敵對行動爆發，迅速結束戰爭的希望變得渺茫，避險美元延續了上一交易日的漲勢，美債收益率也脫離階段低點。



市場人士稱，中東緊張局勢重新升溫，美元小幅擴大升勢，但並未到失控地步，避險需求短期繼續推升美元多頭人氣，另外美國經濟相對韌性也限制美元調整空間；對人民幣而言，偏結匯狀況短期有望延續，人民幣也會顯得易升難跌，繼續料呈現有序升值走勢。(jq)



