28/05/2026 16:43

【聚焦人幣】人幣即期收升17點子，兩連升報6.7800，創逾三年高

《經濟通通訊社28日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7800，較上個交易日4時30分收盤價升17點子，兩連升，創2023年2月3日以來逾三年新高，全日在6.7770至6.7890之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌23點子，報6.7807。



今日人民幣兌一美元中間價報6.8240，較上個交易日升51點子，創2023年2月15日以來逾三年新高，較市場預測偏弱約380點。



市場人士表示，中東緊張局勢重新升溫，避險需求短期推升美元多頭人氣，人民幣也快速回吐盤初漲幅，但整體偏升趨勢料延續。



市場人士也表示，當前人民幣偏結匯狀況短期有望延續，人民幣匯率大概率呈易升難跌、有序升值走勢。市場現在將關注美聯儲今日發布的首選通脹指標--核心個人消費支出(PCE)平減指數，該數據將有助於塑造更廣泛的利率前景。(jq)