28/05/2026 17:47

【ＡＩ】路透：中國籌建AI詞元期貨市場，與美國展開競爭

《經濟通通訊社28日專訊》據《路透》引述知情人士報道，中國正在設計一個針對AI詞元(token)的期貨市場。這表明，在應對快速增長的對沖AI成本需求方面，中國可能會採取與美國交易所開發算力期貨不同的路徑。



AI詞元是AI模型處理信息的最小單位。知情人士表示，上海期貨交易所正處於設計AI詞元期貨合約的初期階段。另一位消息人士稱，上期所對詞元期貨產品設計的研究仍屬初步階段，部分動因來自與美國在AI領域的競爭。目前尚無法確定詞元期貨何時推出，且該計劃可能會有變動。此外，尚不清楚上期所何時會就詞元期貨尋求監管批准。



報道指，此舉正值美國芝加哥商業交易所集團(CME Group)和洲際交易所準備推出GPU算力期貨之際，該期貨與租賃AI計算能力的成本掛勾。相比之下，上期所擬推出的產品將與AI詞元掛勾，詞元用於為AI服務定價。所有這些衍生品均旨在幫助AI產業鏈上的企業對沖算力成本風險。



官方數據顯示，自2024年初以來，中國每日詞元調用量激增1000倍，截至3月底已超過140萬億。(jq)