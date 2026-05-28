28/05/2026 09:02

【外圍經濟】谷歌員工被控利用內部數據在Polymarket押注，獲利120萬美元

《經濟通通訊社28日專訊》美國檢方周三（27日）指控一名谷歌員工犯欺詐罪，稱其利用內幕消息在加密幣博彩Polymarket網站上投注，獲利120萬美元。



美國檢方表示，谷歌資訊安全工程師斯帕格努洛(Michele Spagnuolo)利用機密資訊進行交易，成功押注歌手d4vd將成為2025年谷歌搜尋量最高的人物。



斯帕格努洛於周三上午在紐約被捕，根據在紐約南區聯邦地區法院提交的起訴書，他被控洗黑錢、商品欺詐和電信欺詐。



美國檢方在起訴書中稱：「斯帕格努洛能夠訪問谷歌的內部數據系統，包括一款特定的谷歌內部軟件工具，該工具使他能夠獲取機密及非公開的年度搜索量數據。」(rc)