28/05/2026 09:05

【外圍經濟】油價高企，特斯拉4月歐盟新車註冊量飆升逾67%

《經濟通通訊社28日專訊》伊朗戰事刺激油價高企之際，特斯拉在歐洲市場的銷售表現強勁反彈。



根據歐洲汽車製造商協會的最新數據，特斯拉4月份在歐盟、英國以及歐洲自由貿易聯盟的新車註冊量按年大增46.5%，達到10654輛。若單計歐盟地區，其銷量更錄得超過67%的按年升幅，至9169輛。



最新數據標誌特斯拉在該地區已連續第三個月實現增長；此前品牌於3月份和2月份分別錄得逾84%及近12%的按年升幅，而2月份的增長更是自2024年12月以來的首次回升。



儘管整體數據向好，但特斯拉在歐洲各國的表現卻出現明顯分歧。增長主要由部分核心市場帶動，其中法國的掛牌量按年激增112%，瑞典及丹麥亦分別錄得111%和102%的顯著升幅。然而，部分地區的銷售卻面臨逆風，例如挪威的銷量大幅下挫71%，西班牙及葡萄牙亦分別錄得47%及33%的跌幅。



整體而言，受惠於Model Y和Model 3的強勁需求，特斯拉首季在歐洲的交付量仍錄得約45%的增長。(rc)