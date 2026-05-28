28/05/2026 09:05

【中東戰火】美伊傳擬定霍爾木茲海峽復航草案，冀一個月內解封

《經濟通通訊社28日專訊》中東地緣政治局勢出現微妙變化。據報伊朗與美國正就解除海上封鎖及恢復霍爾木茲海峽通航進行磋商，並已草擬初步框架。然而，伊朗官方隨即對外澄清，雙方目前尚未就該海峽的相關問題達成最終協議，意味全面復航仍存變數。



據隸屬於伊朗司法部的米贊通訊社早前披露，一份涉及美伊諒解備忘錄框架的「初步非正式文件」已經曝光。文件內容涵蓋霍爾木茲海峽的通行安排、地區軍事部署及未來的協議藍圖。文件指出，美方承諾將解除針對伊朗港口的「海上封鎖」，並撤走部署在伊朗周邊地區的部分軍事力量。



作為條件交換，伊朗將在一個月內，逐步將霍爾木茲海峽的商業船隻通行量恢復至局勢升級前的水平，惟軍用船隻不獲豁免。至於船隻通行的具體管理與航路安排，將由伊朗與阿曼共同協調制定。



文件亦透露，若美伊雙方能在60天內敲定最終協議，相關條款或將以具約束力的聯合國安理會決議形式予以確認。不過伊方重申，在完成切實且可驗證的核查程序前，德黑蘭當局不會有任何實質的讓步行動。



儘管市場對關鍵航道復航抱有憧憬，但相關進展隨即遭到伊方高層淡化。根據官方消息，伊朗最高國家安全委員會副秘書巴蓋里公開表示，伊朗與美國至今尚未就霍爾木茲海峽的相關議題達成一致共識。(rc)