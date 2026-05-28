28/05/2026 10:06

【比特幣】特朗普：美國將建立經得起未來考驗的加密貨幣市場結構

《經濟通通訊社28日專訊》美國總統特朗普周三（27日）表示，美國將建立一種「經得起未來考驗」的數字資產市場結構，使其不會被加密貨幣行業的反對者推翻。



特朗普指責美國證券交易委員會前主席根斯勒，將比特幣和加密貨幣永續產品驅趕到海外，並重申美國如今已是「世界加密貨幣之都」。



*和中國做生意有利可圖*



此外，特朗普表示，如今美國與中國做很多生意，不像以前一樣容許中國一直佔美國便宜，現在和中國做生意有利可圖。



中東方面，他認為，伊朗表現得當後才能拿回資金。如果阿拉伯國家不加入《亞伯拉罕協議》，不確定美國是否應該與伊朗達成協議。(rc)