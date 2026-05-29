25,182.39
+176.23
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外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
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29/05/2026 18:05
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.115
|99.020
|0.095
最新美元匯價
|貨幣名稱
|18:00報價
|17:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.27/31
|159.28/32
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|歐元/美元
|1.1640/44
|1.1625/29
|1.1650/54
|英鎊/美元
|1.3416/20
|1.3410/14
|1.3443/47
|美元/瑞郎
|0.7833/37
|0.7842/46
|0.7839/43
|美元/加元
|1.3805/09
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|澳元/美元
|0.7154/58
|0.7151/55
|0.7162/66
|紐元/美元
|0.5962/66
|0.5958/62
|0.5933/37
|美元/人民幣
|6.7686/90
|6.7689/93
|6.7795/99
|美元/港元
|7.8353/57
|7.8351/55
|7.8337/41
*上述報價只供參考用