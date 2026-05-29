25,078.39
+72.23
(+0.29%)
24,950
+105
(+0.42%)
低水128
15,744.85
-117.04
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73,258.0000
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29/05/2026 09:05
美匯指數報99.000，美國下修第一季GDP環比增速至1.6%
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.000
|99.020
|-0.020
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.28/32
|159.26/30
|159.23/27
|歐元/美元
|1.1647/51
|1.1651/55
|1.1650/54
|英鎊/美元
|1.3439/43
|1.3443/47
|1.3443/47
|美元/瑞郎
|0.7837/41
|0.7836/40
|0.7839/43
|美元/加元
|1.3783/87
|1.3780/84
|1.3784/88
|澳元/美元
|0.7158/62
|0.7162/66
|0.7162/66
|紐元/美元
|0.5944/48
|0.5943/47
|0.5933/37
|美元/人民幣
|6.7791/95
|6.7789/93
|6.7795/99
|美元/港元
|7.8335/39
|7.8339/43
|7.8337/41
上述報價只供參考用