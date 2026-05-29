29/05/2026 08:38

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美國首季GDP修正值增1.6%低於預期

▷ 4月核心PCE物價指數年升3.3%

▷ 5月23日當周新領失業救濟人數增至21.5萬 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社29日專訊》美國經濟數據喜憂參半。商務部經濟分析局周四（28日）公布最新數據顯示，今年美國第一季國內生產總值(GDP)按季年率修正值為增長1.6%，表現大幅遜於市場預期的2%。物價數據方面，期內GDP價格指數修正值增長3.5%，較初值及市場預期的3.6%略為回落。然而，佔美國經濟活動比重超過三分之二的消費支出動能明顯轉弱；首季個人消費支出修正值僅增長1.4%，低於初值的1.6%。剔除波動較大的食品和能源價格後，核心個人消費支出物價指數修正值急升4.4%，較初值的4.3%進一步上修。*PCE指數按年明顯上升*商務部同時公布聯儲局最為關注的通脹指標，4月份個人消費開支(PCE)物價指數按年上升3.8%，較3月份的3.5%增幅有明顯攀升，顯示整體通脹壓力仍在向廣泛領域蔓延。不過若按月計算，整體PCE物價指數僅錄得0.4%升幅，略低於市場原先預期的0.5%。撇除波動較大的食品及能源價格後，美國4月核心PCE物價指數按年上升3.3%，與預期一致，而按月增長為0.2%，較預期上升的0.3%更為溫和。在收支數據方面，期內個人收入按月表現持平，遠遜於市場預期增長0.4%的預測。儘管收入增長停滯，個人開支仍按月增加0.5%，表現符合預期。*美國上周新領失業救濟人數增至21.5萬*在勞動力市場方面，美國勞工部公布最新數據顯示，截至5月23日當周，美國新領失業救濟人數增加5000人，總數達21.5萬人，創逾一個月以來新高。此數據略高於預測中值21.1萬人。此外，數據亦顯示持續申領失業救濟金人數有所上揚，攀升至179萬人。回顧前一周的就業市場表現，新領人數為20.9萬人，而持續申領人數則為178.2萬人。(jf)