29/05/2026 15:24

【外圍經濟】韓日股市再創新高，韓國KOSPI指數單日收漲3.5%，本月飆28%

《經濟通通訊社29日專訊》在中東局勢好轉，及人工智能(AI)熱潮提振下，韓日股市周五再創新高，其中韓國KOSPI指數收盤上漲3.5%。



韓國股市表現優於全球市場。以周線計算，KOSPI繼上周上漲4.7%後，本周迄今已上漲8%。本月迄今漲幅達28%。該指數上月飆升30.6%，為1998年1月以來最大漲幅。



權重股中三星電子上漲5.84%，該公司表示開始已向全球客戶發貨HBM4E晶片樣品。SK海力士上漲1.9%。



與此同時，日經指數收盤上漲1636.38點，報於66329.5點，創新高。東證指數(TOPIX)收盤也刷新最高紀錄。(jf)