29/05/2026 15:44

【中東戰火】伊朗稱無計劃將濃縮鈾運往第三國，亦否認與美國敲定備忘錄

《經濟通通訊社29日專訊》伊朗伊斯蘭議會國家安全和外交政策委員會主席阿齊茲周五表示，伊方並無將濃縮鈾轉移到第三國、中間方或任何其他地方的計劃。



接近伊朗談判團隊的消息人士更否認，部分西方傳媒關於伊朗與美國之間的諒解備忘錄文本、已經最終敲定的說法。



消息人士表示，所謂有關文本已敲定、只等待雙方正式宣布的說法，不符合事實，相關文件截至目前尚未最終確定，又指伊朗方面並未向調解方巴基斯坦，正式確認有關文本已敲定。



消息人士強調，如果協議文本最終敲定，伊方將正式透過巴方對外公布，在之前任何關於協議已完成的西方消息來源，都不具可信性。(jf)