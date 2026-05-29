29/05/2026 16:47

【本港樓市】金管局：4月住宅按揭新申請貸款個案按月減少7.5%至9541宗

《經濟通通訊社29日專訊》香港金融管理局公布2026年4月份的住宅按揭統計調查結果。



4月份新申請貸款個案較3月份按月減少7.5%，至9541宗。



4月份新批出的按揭貸款額較3月份減少9%，至365億港元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款減少20.3%，至107億港元；涉及二手市場交易所批出的貸款減少6.7%，至218億港元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則增加21%，至40億港元。



4月份新取用按揭貸款額較三月份減少16.1%，至226億港元。



以香港銀行同業拆息作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由3月份的83.7%下降至4月份的77.8%。以最優惠貸款利率作為定價的新批按揭貸款所佔比例，由三月份的1.5%下降至4月份的1.3%。



4月份未償還按揭貸款總額按月增加0.2%，至19396億港元。



按揭貸款拖欠比率為0.12%，仍維持於低水平，經重組貸款比率維持於接近0%。(ul)