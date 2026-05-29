29/05/2026 17:00

【本港經濟】金管局：4月份外匯基金總資產按月增加117億

《經濟通通訊社29日專訊》金管局今日公布，截至2026年4月30日，外匯基金總資產為43540億港元，較2026年3月底增加117億港元，其中外幣資產增加958億港元，港元資產則減少841億港元。



外幣資產增加，主要是因為利息收入及投資按市價重估，以及已購入但未結算證券的月底餘額增加。港元資產減少，主要是因為獲認購而未交收的外匯基金票據及債券的月底餘額減少。



貨幣發行局帳目顯示，2026年4月底的貨幣基礎為20722億港元，較2026年3月底增長72億港元，增幅為0.4%。貨幣基礎增長，主要是由於負債證明書總額有所上升及未償還外匯基金票據及債券的市值增加。



2026年4月底的支持資產總額增加97億港元至23098億港元，增幅為0.4%。支持資產增加，主要是因為來自投資的利息收入及發行回負債證明書，但有關增幅因投資按市價重估而被部分抵銷。支持比率由2026年3月底的111.39%，上升至2026年4月底的111.47%。(ul)