29/05/2026 17:04

【本港經濟】金管局：本港4月份存款總額上升1.5%，港元存款及外幣存款分別上升1.3%及1.6%

《經濟通通訊社29日專訊》金管局今日發表的統計數字顯示，認可機構的存款總額在2026年4月份上升1.5%，其中港元存款及外幣存款分別上升1.3%及1.6%。



由年初截至4月底計，存款總額及港元存款分別上升2.4%及3.2%。香港人民幣存款在4月份上升4.1%，於4月底為10,773億元人民幣，主要反映企業資金流動。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於4月份為12146億元人民幣，而3月份為12900億元人民幣。存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。



4月份貸款與墊款總額上升0.5%，由年初截至4月底計上升3.6%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）及香港境外使用的貸款在4月份分別上升0.1%及1.9%。由於港元存款的升幅較港元貸款的升幅大，港元貸存比率由3月底的72.3%，下跌至4月底的71.6%。



4月份港元貨幣供應量M2及M3均上升1.3%，與去年同期比較均上升3.1%。4月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌1.1%，與去年同期比較則上升14.1%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於4月份均上升1.4%，與去年同期比較，M2及M3均上升10.0%。(ul)